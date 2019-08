Ao duvidar da Nasa, brasileiro vira meme em redes sociais

Um questionamento curto, mas que está rendendo memes e muita provocação na rede social do Twitter. Tudo porque o brasileiro Leonardo Coutinho, que está como @lcoutinho na rede e indica Washington como localização, reagiu às imagens de satélite da Nasa mostrando focos de fumaça sobre a Amazônia e que estão sendo compartilhadas pela mundo, resolveu postar:

"Hey, @nasa, are you sure? The image shows, predominately, the smoke over Bolivian territory." Coutinho critica a agência por focar as informações na situação sobre a região que abrange os estados brasileiros e pegar leve com a Bolívia.

Para acessar os posts de Coutinho, basta pesquisar pela #NASA, que estava em terceiro lugar entre as hashtags mais acessadas no Twitter no Brasil nesta quinta-feira (22). Por volta das 16h30min, #ForaSalles, em referência ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, era o mais citado. Em sexto lugar, está #AmazoniaSemONGs, indicando a adesão à tese do presidente Jair Bolsonaro, que atribuindo a responsabilidade pelas queimadas a organizações não-governamentais.

Nessa quarta-feira (21), a agência norte-americana fez post com imagem de satélite e informando que a fumaça está sobre diversos estados e, mesmo admitindo que é a estação de queimadas, os registros batem recorde. Um outro perfil, @jovemnerd, alfineta: "Ainda bem que daqui não dá pra demitir o diretor da NASA."

Os memes se multiplicaram, entre quem concorda com o jornalista e, a maioria com crítica mordaz aos posts e a tese contra a Nasa. Um internauta envolveu até a Lojas Renner, rede de varejo de moda gaúcha: "Camisa 'Hey Nasa, are you sure?' A venda na Renner mais próxima de você...." Hugo criou um perfil @NasaAreYouSure para distribuir suas provocações.

A criatividade não tem limites. Até vídeo do ex-presidente Barack Obama com gesto de quem não está entendendo como alguém pode questionar a agência à imagens de gargalhadas da Gretchen, a rainha do bumbum, ao ouvir: “Hey, NASA, are you sure?”.