Incêndio na Amazônia chama atenção de celebridades e jornais pelo mundo

A atenção da mídia e de celebridades internacionais está voltada ao Brasil nesta semana, em razão das queimadas que vêm atingindo a floresta amazônica. Artistas nacionais como Bruna Marquezine compartilham na rede social Instagram uma petição da ONG GreenPeace que pede proteção à floresta e convidam seus seguidores a assinar. Na rede, a atriz Taís Araújo comentou: “Já passou da hora de nos importarmos e salvarmos o que ainda nos resta do amanhã. Falar sobre isso é apenas o primeiro passo.”

Entre as celebridades internacionais, Leonardo Dicaprio, Demi Lovato, Kim Kardashian também se manifestaram sobre o assunto. Kardashian escreveu: “Como podemos ajudar?”. O ator Jaden Smith, filho do ator e rapper Will Smith, defendeu a floresta: “A floresta da Amazônia está pegando fogo. Isso é terrível. É um dos maiores filtros de carbono do mundo. Espalhem”, escreveu.

No Twitter, a empresária e modelo gaúcha Gisele Bündchen também protestou contra as queimadas: "Isso precisa parar! Precisamos cuidar da nossa floresta!”, postou, junto a uma colagem de gráficos e matérias sobre os incêndios.

No jornalismo internacional, o The New York Time publicou uma reportagem intitulada "Mais de 74 mil focos de fogo incendeiam a Amazônia”, enquanto o inglês The Guardian destacou as acusações do presidente contra ONGs: “Jair Bolsonaro diz que ONGs podem estar botando fogo na Amazônia”. Outros jornais no mundo, como Al Jazeera, CNN e Reuters, também escreveram sobre o tema.

Diversas cidades do País deverão sediar, nos próximos dias, atos em protesto contra as queimadas . Atos estão previstos em cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Curitiba, Brasília, Juazeiro do Norte, Recife, Fortaleza, Natal, entre outras.