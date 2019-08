Homem invade escola com machadinha no interior gaúcho e fere alunos

Atualizada às 15h56min

Um homem armado com uma machadinha invadiu uma escola em Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre e distante 50 quilômetros da Capital, atacando e ferindo seis alunos. Os feridos seriam quatro meninas - e dois meninos do Instituto Assis Chateaubriand.

Segundo a médica do hospital da cidade, Thahamatha Marques, que atendeu os adolescentes, os ferimentos foram superficiais e sem gravidade. Todos foram medicados e já foram liberados. O homem que fez o ataque fugiu do local.

O vice-governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, foi à cidade. O Instituto Assis Chateaubriand fica na vila Piratini, na periferia de Charqueadas. A Brigada Militar, Polícia Civil e perícia científica estão mobilizados no caso. A Secretaria Estadual da Educação enviou a coordenação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipave) para apoiar a comunidade escolar.

O chefe de socorro do Corpo de Bombeiros Voluntários de Charqueadas, Maurício Naatz, conta que estudantes da escola relataram que um jovem chegou ao local com uma machadinha, no começo da tarde. O rapaz também estaria portando um galão com líquido supostamente inflamável. O jovem passou a golpear as pessoas. "A comunidade escolar está muito assustada", descreveu Naatz, que ajudou a socorrer os feridos.

A Brigada Militar de Charqueadas foi acionada às 13h15min e segue com as buscas ao jovem, que fugiu após o ataque. Os policiais estão no local e a área está cercada. As aulas foram suspensas.