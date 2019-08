Mega-sena acumula e sorteia R$ 31 milhões nesta quarta-feira

Após acumular no último sorteio, o concurso da Mega-sena que será sorteado nesta quarta-feira (21) prevê um prêmio de R$ 31 milhões. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.180 no último sábado (17).

Segundo a Caixa Econômica Federal, aplicado na poupança, o prêmio pode render aproximadamente R$ 115 mil por mês.

A quina teve 95 vencedores, levando o prêmio de R$ 28.276,52 e 6.869 apostadores levaram a quina, com prêmio de R$ 558,67. Nesta quarta, a Loteria Federal pode pagar o valor de R$ 500 mil.