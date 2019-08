Exposição interativa explora a geologia de Porto Alegre

A geologia de Porto Alegre será de tema de exposição no Boulevard Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 4320), a partir desta quinta-feira (22). A mostra Serviço Geológico do Brasil – 50 Anos com Você é organizada pelo Museu de Geologia do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e marca o cinquentenário da empresa.

Além da geologia da capital gaúcha, a exposição também vai trazer a Porto Alegre uma sandbox, uma caixa de areia que permite criar mapas em tempo real e em realidade aumentada. A atividade interativa possibilita aos visitantes construir montanhas, rios, lagos, chuvas torrenciais e deslizamentos, permitindo compreender a dinâmica externa da Terra.

Também estarão expostos materiais cotidianos que têm origem em minerais e rochas. O público poderá observar amostras brutas de metais de cobre e ferro e de não-metais, como o talco, grafita e gemas do Rio Grande do Sul. A exposição ainda exibe instrumentos utilizados em geologia, como bússolas, GPS, mapas e lupa.

A programação da feira contará com oficinas. No dia 23 de agosto, ocorre uma degustação de águas minerais. A atividade será guiada por uma engenheira química do Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) do Serviço Geológico do Brasil, responsável pela análise de todas as águas minerais comercializadas no país, que vai explicar as diferenças químicas e a origem dos diversos sabores encontrados.

Já no dia 31 de agosto, serão oferecidas oficinas de fósseis com a pintura de réplicas de gesso de dentes de TRex e unhas de velociraptor. A atividade acontecerá em 4 horários (das 14h às 15h; das 15h às 16h; das 16h às 17h; e das 17h às 18h) e necessita de inscrição prévia.

A entrada à exposição é gratuita e as visitas serão guiadas por um técnico. A mostra ocorre até o dia 1 de setembro.