Ufrgs abre inscrições para o vestibular 2020

Estão abertas a partir desta segunda-feira (19) as inscrições para o Vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Os candidatos, que neste ano farão as provas em dois finais de semana seguidos (23, 24 e 30 de novembro e em 1 de dezembro), têm até 16 de setembro para se inscreverem exclusivamente pelo site da universidade