Entradas e saídas de Porto Alegre terão reconhecimento de placas de automóveis

Porto Alegre terá um incremento em seu sistema de videomonitoramento nos próximos meses. A prefeitura assinou nesta quinta-feira (15) contrato de R$ 7,8 milhões com a empresa Digital Tech, que fará a instalação, até fevereiro do ano que vem, de 261 câmeras de vigilância e a manutenção dos equipamentos por um período de dois anos. Os aparelhos terão sistema inteligente de reconhecimento de placas de veículos e reconhecimento facial. Com as aquisições, todas as entradas e saídas da cidade serão monitoradas por órgãos de segurança e de trânsito, para auxílio na captura de procurados pela Justiça e na recuperação de automóveis roubados ou furtados.

Das 261 novas câmeras de vigilância, 72 serão instaladas em entradas e saídas de Porto Alegre e 114 em vias internas da cidade, para identificação de veículos, e outras 75, dotadas de reconhecimento facial, ficarão nas vias com mais circulação de pessoas e com índices de criminalidade mais elevados. A estimativa é que 850 mil placas veiculares sejam captadas pelo videomonitoramento diariamente, identificando o automóvel e acionando um alarme para os órgãos de segurança quando há registro de furto ou roubo dele.

Contrato de compra de kits de cercamento eletrônico foi firmado nesta quinta. Jefferson Bernardes/PMPA/Divulgação/JC

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, com a implementação das novas câmeras Porto Alegre terá o sistema mais completo, eficiente e integrado, se comparado com todas as outras capitais do Brasil. O investimento em monitoramento de placas veiculares é uma estratégia para combater a criminalidade na Capital. “Roubo e furto de veículos são ferramentas para quase todos os outros crimes. Com isso, a ideia é tornar Porto Alegre um ambiente muito ruim para o crime”, destaca. Marchezan afirma que a taxa de roubos e furtos de automóveis está em tendência de queda nos últimos meses e que os índices com certeza seguirão caindo, com o incremento.

O secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, observa que, apesar de a responsabilidade maior com a segurança pública ser do governo do Estado, o município tem um papel residual que é garantido com o incremento das câmeras de vigilância. “Estamos auxiliando com nossos equipamentos para que o Estado tenha uma matéria-prima gigantesca para isso: a informação que essas câmeras ultramodernas oferecem”, pontua. Com os 261 novos aparelhos, a Capital chegará a quase mil câmeras de monitoramento. O próximo passo, conforme Oliveira, é uma parceria com a inciativa privada, para espelhar nos centros de controle municipal e estadual as imagens do videomonitoramento externo feito por bancos, condomínios, lojas, shoppings, entre outros.