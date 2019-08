Número de mortes causadas por gripe chega a 33 no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul já contabiliza 33 óbitos causados pelo vírus da gripe Influenza, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (14) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). O boletim epidemiológico apresenta informações atualizadas até o dia 10 de agosto, com 245 casos de Influenza registrados.

Do total de mortes neste ano, 23 foram causadas pelo vírus H1N1, sete pelo H3N2, duas por Influenza B e uma por Influenza A não subtipada.

No mesmo período do ano passado, foram registrados 541 casos e 88 mortes, apontando para uma redução de 54,7% no número de casos e de 59,7% nos óbitos.

Entre as cidades gaúchas, Porto Alegre consta como a cidade com o maior número de óbitos no ano, seis, seguida por Canoas, Três Coroas e Passo Fundo, que tiveram duas mortes observadas cada uma. A região da Capital e do Vale Gravataí foi a com o maior número de casos notificados (106), seguida pela região Vale do Caí (17).

Em relação à faixa etária, o grupo com maior número de casos foram pessoas a partir dos 60 anos, com 67 casos. O mesmo grupo registrou o maior número de mortes provocadas pelo vírus: 18. O grupo de pessoas de 1 a 4 anos e de 50 a 59 anos aparecem na sequência do número de casos, com 28 registros cada.

A vigilância da Influenza é realizada por meio de notificação e investigação de casos de internações hospitalares por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), caracterizada por um quadro de febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta com dificuldade respiratória (dispneia) ou saturação de oxigênio menor de 95% em ar ambiente, ou desconforto respiratório. Óbito por SRAG são notificados independentemente de internação.

No Rio Grande do Sul, até a Semana Epidemiológica (SE) 32, foram notificados 2.212 casos de SRAG. Foram processadas 1.876 amostras (84,8%), com 13% classificadas como SRAG por Influenza.