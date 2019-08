Ufrgs lança edital para o vestibular 2020; inscrições começam no dia 19

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançou nesta sexta-feira (9) o edital para o concurso vestibular 2020. As novidades deste ano são as datas e os horários de aplicação das provas, que ocorrem em dois finais de semana, em 23, 24 e 30 de novembro e em 1 dezembro. Diferentemente dos anos anteriores, o início das provas será às 15 horas, em todos os dias. O tempo de prova permanece o mesmo, e os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para responder as questões de múltipla escolha e a redação.

As inscrições custam R$ 145,00 e poderão ser realizadas de 19 de agosto a 16 de setembro, exclusivamente pelo site da universidade . Os candidatos que obtiverem a isenção do valor da inscrição deverão realizar os mesmos passos, apenas não havendo a cobrança do valor.

Confira o calendário de provas:

23/11 - Provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira

- Provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira 24/11 - Provas de Língua Portuguesa e Redação

- Provas de Língua Portuguesa e Redação 30/11 - Provas de Biologia, Química e Geografia

- Provas de Biologia, Química e Geografia 1/12 - Provas de História e Matemática

As provas serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves e Imbé/Tramandaí. Este ano, são oferecidas 3.980 vagas em 90 cursos de graduação. Do total de vagas disponibilizadas, 50% são destinadas ao Programa de Ações Afirmativas (cotas), com distribuição de reserva de vagas em oito modalidades (veja lista abaixo).

Aos candidatos sabatistas, que restringem suas atividades aos sábados por motivo religioso, será garantido o horário específico para fazerem as provas nos dias 23 e 30 de novembro. Essa condição deverá ser informada já no formulário de inscrição. Nos dias de prova, os candidatos deverão comparecer junto com os demais e aguardar em isolamento até as 19 horas, quando começam a fazer as provas.

Os candidatos interessados nas vagas do curso de música devem realizar as provas de habilitação específica entre 29 de setembro e 3 de outubro, com etapas apenas em Porto Alegre. Os conteúdos das provas específicas estão disponíveis no site do Instituto de Artes . Esses candidatos devem indicar, no momento de inscrição, um curso alternativo, em caso de não aprovação nessa etapa preliminar. Diferentemente de anos anteriores, os concorrentes dos cursos de Artes Visuais e Teatro não realizam testes específicos.

O candidato que deseja concorrer às vagas reservadas deve fazer uma das opções abaixo: