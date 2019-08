Corpos de vítimas de queda de viaduto são retirados de ferragens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quase 12 horas após a queda de parte da estrutura de um viaduto sobre um caminhão, no bairro de Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro, os corpos das duas vítimas foram retirados das ferragens pelos bombeiros, pouco depois das 6h30min desta sexta-feira (9). Os mortos foram identificados como Adeir dos Anjos Peixoto, de 62 anos, que dirigia o veículo, e Deivid Sangi da Costa, de 29 anos, auxiliar do motorista.

O acidente ocorreu por volta das 19h de ontem (8). De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, o caminhão trafegava pela rua Rua Cajurana e transportava um contêiner. Ao passar por baixo do viaduto da Avenida Brasil, que está em obras para alargamento, o compartimento de carga bateu em uma viga de 55 toneladas, que caiu sobre a cabine do veículo, deixando-a totalmente esmagada.

A secretaria informou ainda que o caminhão que carregava contêineres tinha altura acima da permitida e que a via estava sinalizada. Populares dizem que as placas alertavam apenas sobra a realização de obras e não especificavam a limitação de altura no trecho.

O resgate dos corpos foi demorado devido à complexidade do trabalho. Primeiro, operários tiveram que cortar as estruturas de concreto e ferro para separar as partes da viga que caiu. Essa etapa durou quase até o início da manhã. Em seguida, os bombeiros iniciaram o resgaste dos corpos, que estavam presos nas ferragens.

Paralelamente, dois guindastes de grande porte içaram os pedaços da viga, que foram removidos por carretas. Durante toda a operação, o trecho da pista sentido centro da Avenida Brasil, entre Guadalupe e Coelho Neto, ficou interditado e só foi liberado após o fim dos trabalhos, por volta das 9h30min de hoje.