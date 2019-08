Inmet alerta para temporais no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Após um começo de semana de tempo seco e temperaturas em alta no Estado, a chuva volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (8) com chance de temporais em diversas regiões. Oeste, Campanha e Sul devem ser as áreas mais atingidas.

De acordo com alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta, as condições serão favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com possibilidade de queda de granizo, acompanhadas de trovoadas. As rajadas de vento podem atingir entre 40 km/h e 60 km/h.

A instabilidade deve permanecer pelo menos até sábado (7), quando as temperaturas também devem estar em declínio no Estado. No domingo, o sol volta a predominar em todas as regiões.