Antigo ginásio da Brigada Militar começa a ser demolido em Porto Alegre

A demolição do antigo ginásio da Brigada Militar chamou atenção de quem circulou na região do bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, neste fim de semana. Os trabalhos, que provocaram um bloqueio parcial no trânsito na rua Silva Só, no trecho entre a avenida Ipiranga e a rua Felipe de Oliveira, prosseguirão durante a semana. Destelhado após um temporal em outubro de 2017, o ginásio da Brigada foi oferecido em permuta, pelo governo do Estado, à empresa Verdi Sistemas Construtivos, em contrapartida pela construção de um presídio em Sapucaia do Sul, que deve ser concluída até outubro deste ano. Ainda não se sabe o que será erguido no espaço onde funcionava o ginásio.