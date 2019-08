Incêndio atinge prédio da PRF em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um incêndio atingiu o prédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Porto Alegre, no início da tarde deste domingo (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Após uma hora e meia de combate, a unidade controlou o local. A fumaça dispersa chamou a atenção dos moradores das redondezas da Avenida dos Estados. Não houve registro de feridos.

Conforme a assessoria de Comunicação Social da PRF, as chamas atingiram o quinto andar, onde funciona uma espécie de depósito. O tenente Deroci Almeida Costa, oficial de serviço do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, afirmou que foram necessários cinco caminhões-tanque, sendo um deles com escada mecânica para atender ao episódio.

Segundo o oficial, a estrutura do prédio não foi danificada, o que evitará desmoronamento.