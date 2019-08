Morre a jornalista Vera Cardozo; merecedora do prêmio Zumbi dos Palmares de 2014

Na madrugada desta sexta-feira (2), a jornalista Vera Cardozo faleceu vítima de uma parada cardíaca, aos 64 anos. A profissional trabalhou na RBS TV e na Fundação Cultural Piratini/ TVE atuação merecedora da premiação Zumbi dos Palmares, em 2014, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O velório será das 10h às 14h deste sábado, no Parque São Vicente, em Canoas.

Vera era conhecida pela sua militância em favor dos movimentos negros no Rio Grande do Sul. Expressiva participação no Núcleo de Jornalistas Afro-brasileiros do Rio Grande do Sul, colaborando numa significativa tese apresentada no congresso nacional da categoria, em 1997, da Federação Nacional de Jornalismo (Fenaj) que resultou na criação da Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira).

“Foi uma jornalista de muito valor, que aliava a competência profissional com elevado comprometimento coletivo com sua categoria e as causas da população negra”, disse a presidenta do Sindijors, Vera Daisy Barcellos.