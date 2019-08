Inmet alerta para chance de neve no Rio Grande do Sul

A entrada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (2). O dia começou gelado em todas as regiões e, de acordo com alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode nevar nos Campos de Cima da Serra gaúcha entre esta sexta e sábado. Algumas cidades do interior chegaram a registrar chuva congelada já nas primeiras horas da manhã.