Inscrições para o 4º Fórum Mais Segurança se encerram amanhã

A ONG Brasil Sem Grades e a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP-RS) promovem, no dia 5 de agosto, o 4º Fórum Mais Segurança - A impunidade gera criminalidade. O evento será realizado das 8h30min às 17h, no Palácio do Ministério Público (Praça Marechal Deodoro, nº 110, em Porto Alegre). As inscrições podem ser feitas até amanhã através do link encurtador.com.br/CTUZ3.

Esta edição terá como foco o conjunto de projetos apresentados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em fevereiro, com o objetivo de combater a corrupção, o crime organizado e crimes violentos. O evento terá como palestrantes a secretária nacional de Justiça, Maria Hilda Marsiaj Pinto, o promotor Rodrigo da Silva Brandalise, o desembargador federal e presidente da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Leandro Paulsen, e os promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro Décio Alonso Gomes e do Ministério Público do Mato Grosso Antônio Sérgio Cordeiro Piedade.