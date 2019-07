A fim de não depender da apreciação do supremo sobre o assunto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) resolveu revisar o programa, a fim de viabilizar sua operacionalização. O programa previa a possibilidade de abater 90% do valor devido em multas ambientais com a elaboração de projetos em Porto Alegre voltados para a preservação, a melhoria e a recuperação do meio ambiente, deixando apenas 10% da sanção a ser quitada em dinheiro. A previsão era, com isso, ter em torno de R$ 80 milhões em multas revertidos em projetos para o setor.

A matéria analisada pelo STF é um recurso que trata de dano causado por madeireiros na exploração de terras indígenas no Acre nos anos 1980, que busca afastar a tese de imprescritibilidade. Os réus questionam acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconheceu a imprescritibilidade do dano ambiental, e alegam que o caso em questão diz respeito a fatos anteriores à Constituição Federal, devendo ser desconsiderada a lógica da imprescritibilidade e observado o prazo prescricional de cinco anos previsto na Lei da Ação Popular.