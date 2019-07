Mortes por hepatite seriam evitadas com US$ 6 bi anuais

Estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu que é preciso investimento de US$ 6 bilhões por ano para evitar as 4,5 milhões de mortes causadas em todos os países pela hepatite até o 2030. A medida foi proposta nesta semana, em razão do Dia Mundial de Combate à Hepatite, lembrado ontem.

Segundo o estudo, a erradicação da hepatite no mundo depende de US$ 58,7 bilhões, quantia que poderia reduzir novas infecções em 90% e mortes em 65%. Na avaliação da OMS, 80% das pessoas que vivem com a doença não conseguem ter acesso a tratamento. Conforme o órgão da Organização das Nações Unidas, os países devem aproveitar as recentes reduções nos custos de diagnóstico e tratamento da hepatite viral para aumentar os investimentos.

A OMS estima que cerca de 325 milhões de pessoas vivam com hepatite B e C, mas só 124 dos 193 países têm planos de erradicação da doença, porém, sem orçamento para executar as medidas.