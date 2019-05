84% dos porto-alegrenses deixaram de beber e dirigir para usar apps de mobilidade

11

A chegada dos aplicativos de mobilidade – Uber, Cabify e 99 são os mais utilizados – mudou a forma como as pessoas se deslocam em seu dia a dia, seja de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou seja em momentos de lazer, para curtir um happy hour. Essa mudança, já percebida empiricamente, foi demonstrada por uma pesquisa realizada pelo Datafolha. O objetivo da pesquisa é chamar a atenção para a campanha do Maio Amarelo, iniciativa global que tem como objetivo a sensibilização em relação à segurança no trânsito e redução de acidentes.

A pesquisa, encomendada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), mostra que 84% da população de Porto Alegre que consome bebida alcoólica passou a usar apps de mobilidade ao invés de dirigir. O índice é maior do que a média nacional, de 68%, também identificada pelo levantamento realizado pelo Datafolha com o apoio da Uber.

Dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgados neste ano apontam que o número de mortos em acidentes de trânsito na Capital caiu 41,7% de 2013 para 2018. O levantamento do Datafolha na Região Metropolitana identificou que 92% das pessoas acreditam que aplicativos de mobilidade ajudaram na diminuição de mortes no trânsito e 84% entendem que muitas pessoas deixaram de beber e dirigir porque agora podem utilizar os apps.

Segundo o Datafolha, para 72% da população da Região Metropolitana, no passado, as pessoas bebiam e dirigiam por falta de opção de transporte. Atualmente, segurança é o motivo pelo qual 62% dos moradores de Porto Alegre escolhem os aplicativos, seja por medo de assaltos ou acidentes envolvendo bebida e direção. A média nacional para esse dado é de 50%.

Além disso, de acordo com o levantamento, 85% dos moradores da região metropolitana de Porto Alegre acreditam que os aplicativos de transporte deixaram o trânsito mais seguro.

Segundo a pesquisa, em Porto Alegre 54% da população afirma consumir bebida alcoólica mesmo que de vez em quando - índice acima da média nacional apurada pelo Datafolha, de 45%. As estatísticas da EPTC apontam que a maioria dos acidentes fatais na cidade ocorrem aos sábados , dia em que é o consumo de bebida tende a ser maior.

A pesquisa Datafolha entrevistou 3.531 pessoas entre os dias 2 e 10 de abril de 2019 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Além de Porto Alegre, o levantamento teve abrangência nacional, incluindo capitais, cidades de outras regiões metropolitanas e cidades do interior, de diferentes portes, em todas as Regiões do Brasil.