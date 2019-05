11

685758

2019-05-24 16:43:25

Usina do Gasômetro terá testes de HIV, sífilis e hepatites neste sábado

Das 14h às 19h, o ônibus estará estacionado ao lado da chaminé da Usina do Gasômetro ANTONIO PAZ/ARQUIVO/JC

Orientações de prevenção, distribuição de preservativos e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C serão oferecidos aos porto-alegrenses neste sábado (25), na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Das 14h às 19h, o ônibus estará estacionado ao lado da chaminé da Usina do Gasômetro (avenida Presidente João Goulart, 511). Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o trabalho será feito por servidores, que irão orientar o público e distribuir itens de prevenção. Em caso de chuva forte, a programação pode ser alterada.

A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais. O resultado dos testes sai em cerca de 30 minutos, em dois consultórios de atendimento. Não há restrição ou orientação especial para realizar os exames.

A ideia do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. O objetivo ainda é que pessoas diagnosticadas reagentes ao HIV não abandonem o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida.