Futebol é o esporte mais belo do mundo, diz papa Francisco

2019-05-24 16:37:47

Agência Folhapress

O esporte mais belo do mundo é o futebol, segundo o papa Francisco. O líder mundial da Igreja Católica deu a declaração nesta sexta-feira (24), em evento patrocinado pela Federação Italiana, pela Lega Seria (que organiza a primeira divisão do país) e pelo jornal esportivo La Gazzetta delloSport.

Diante de cerca de seis mil pessoas, entre técnicos, jogadores das categorias de base e profissionais, ex-atletas e dirigentes, ele pediu que a beleza do jogo e o amadorismo sejam protegidos.

"Muitos definem o futebol como esporte mais belo do mundo. Eu penso do mesmo jeito, mas é uma opinião pessoal.Por favor, protejam o amadorismo. Que a beleza do futebol não termine no 'Dou para que dês' dos negócios financeiros. Não se esqueçam de onde vocês começaram, aquele campo na periferia, aquele pequeno clube. Desejo que vocês sintam sempre gratidão pela sua história, feita de sacrifícios, vitórias e derrotas", disse.

Jorge Bergoglio, ex-arcebispo de Buenos Aires e o primeiro papa nascido na América do Sul, nunca escondeu gostar de futebol. Torcedor do San Lorenzo (que passou a ser conhecido também como "o time do papa"), já recebeu vários jogadores no Vaticano, ganhou camisas de presentes e também abençoou as delegações da seleção argentina que o visitaram antes das Copas do Mundo de 2014 e 2018.

Entre os nomes famosos que estiveram no evento com a presença do papa estava o de Roberto Mancini, técnico da seleção italiana.