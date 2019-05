Cafeteria inaugura exposição para estimular adoção de pets em Porto Alegre

11

685577

2019-05-24 15:45:00

O Santa Fermata Caffè & Vino inaugurou ontem (23) um espaço diferenciado em prol da causa animal. O Mural da Esperança apresenta fotos de animais disponíveis para adoção, feitas pelo Projeto Bendito Bicho - que atua junto a protetoras de animais independentes de Porto Alegre e região metropolitana.

“É o nosso propósito. A gente quer conscientizar as pessoas para que elas parem de comprar cachorros, e comecem a adotar”, afirma a proprietária da cafeteria, Mariana Keller.

Além do mural, a cafeteria, localizada na rua Santa Terezinha, nº 29, passará a ter uma exposição permanente chamada Bendita Adoção, parceria com o mesmo projeto, com imagens de animais tirados das ruas e que já foram adotados. O mural e a exposição contarão as histórias de como os pets foram resgatados e como foram adotados.

O local, já conhecido por ser um ponto de encontro pet friendly em Porto Alegre desde sua abertura, em outubro do ano passado , oferece opções de pratos para as pessoas e, também, para os pets - como biscoitos e até cerveja para cães (feita de caldo de legumes ou carne engarrafada). Na maioria das mesas, é possível encontrar prendedores para as coleiras.

Os animais que forem adotados a partir do Mural da Esperança ganharão um ensaio pet do Bendito Bicho e seus adotantes, um café especial do Santa Fermata.