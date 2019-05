Hemocentro de Porto Alegre precisa de doações de sangue tipo O positivo e negativo

11

2019-05-21 19:51:09

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) está precisando de doações de sangue, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, na avenida Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon.

Em Porto Alegre, o hemocentro é responsável pelo fornecimento de hemocomponentes para os hospitais de Pronto Socorro (HPS), Materno Infantil Presidente Vargas, Independência, Santa Ana e Restinga Extremo Sul. Os demais serviços atendidos são da Região Metropolitana e Litoral.

O que é preciso para doar?

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial de identidade com foto

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal

Pesar no mínimo 50kg com desconto de vestimentas

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação

Quais os impedimentos temporários?

Gripe ou febre

Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses

Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana

Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses

Exposição à situação de risco para a Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas)

Herpes labial

Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem.