Prefeitura lança edital de R$ 3,1 milhões para estudo de reestruturação da Carris

2019-05-21 17:57:52

Companhia é responsável por 23% do transporte público da Capital MARIANA CARLESSO/JC

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira (21), um edital de concorrência pública (modalidade de licitação Pregão Eletrônico) para contratação da consultoria que fará o diagnóstico e apresentará futuros cenários de reestruturação da Companhia Carris Porto-Alegrense. Conforme o Executivo municipal, “o objetivo é desenvolver uma nova modelagem que contemple a análise dos estudos e serviços técnicos e operacionais, jurídicos e contábeis, para definir uma solução econômico-financeira viável de sustentação da Carris.”

O estudo pode custar até R$ 3.113.030,57 aos cofres municipais. O valor é o máximo fixado para a prestação dos serviços. O vencedor do certame será aquele que apresentar a proposta de menor preço dentro dos parâmetros exigidos pelo edital.

De acordo com a prefeitura, a intenção é eliminar os déficits existentes e diminuir os aportes do município para a empresa. A abertura do pregão eletrônico está prevista para 3 de junho, às 10h.

Os estudos técnicos serão desenvolvidos em até 12 meses e devem contemplar os aspectos de valoração da Carris (o quanto ela vale no mercado), do diagnóstico dos serviços prestados pela companhia, da análise de cenários de investimentos e da proposição de melhorias na estratégia de negócios.

Responsável por 23% do transporte público da Capital, a Carris acumula déficits. Segundo o município, nos últimos oito anos, o prejuízo acumulado chega a R$ 290 milhões. Em 2018, o déficit foi de R$ 19 milhões.

O resultado negativo, porém, tem diminuído. Em 2016, foi de R$ 74,2 milhões. No ano seguinte, baixou para R$ 43,1 milhões. Já no ano passado, ficou em R$ 19 milhões. Em dezembro de 2018, a Carris obteve lucro bruto de R$ 11,9 milhões - primeiro resultado positivo desde 2012.