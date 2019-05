Prefeitura lança chamamento público para testar semáforos inteligentes

11

685092

2019-05-21 16:45:10

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), fez chamamento público para teste de novas tecnologias para semáforos inteligentes. A iniciativa busca comparar e especificar a tecnologia para uma possível compra por meio de licitação.

A divulgação ocorreu na última segunda-feira (20), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). As empresas que manifestarem interesse em participar do chamamento têm até 20 de agosto para enviar a documentação necessária. A publicação faz parte do Projeto Estruturante da prefeitura.

O sistema adaptativo de controle semafórico altera automaticamente os tempos dos semáforos de acordo com leituras das condições de tráfego na via, utilizando dados lidos em tempo real, baseando-se em algoritmos de inteligência artificial.

Os equipamentos devem ser capazes de calcular defasagens, ciclos e tempos de verdes dos semáforos, considerando as condições de rede de sincronismo pré-estabelecidas pela EPTC. A interface de tecnologia da informação necessária para gerenciamento do sistema permitirá, durante o período de testes, a intervenção on-line da EPTC, caso necessário.

A tecnologia já é utilizada na avenida Nilo Peçanha desde 2016. Em 2019, está sendo trabalhada a implantação em trecho da III Perimetral. Nesses locais, o sistema utilizado é o australiano Scats (Sidney Coordinated Adaptative Traffic System).