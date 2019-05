Chuva deixa moradores sem energia elétrica em Porto Alegre

11

2019-05-21 09:09:56

A chuva que atingiu parte do Rio Grande do Sul desde a noite desta terça-feira (20) causa transtornos em Porto Alegre. Na Capital, moradores enfrentaram congestionamento no trânsito e quedas de energia.

De acordo com a Ceee, 36 clientes encontravam-se sem luz por volta das 7h, nas imediações dos bairros Bom Fim e Santana. Também foram constatados problemas na rua Cabral com a rua Barão de Ubá por conta de um furto de fios dos cabos de energia. Ao total, 67 pessoas ficaram sem luz e situação foi normalizada às 9h.

Na área de concessão da RGE, não houve registro de clientes prejudicados.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (Eptc) o trânsito ficou carregado por conta da chuva, mas os semáforos funcionam normalmente. As regiões onde foram registradas maiores movimentações foram no sentido bairro-centro, nas avenidas Padre Cacique, próximo ao estádio Beira-Rio, na avenida Assis Brasil, próximo ao hospital Cristo Redentor e na avenida Ipiranga, próximo a avenida Silva Só.