11

684992

2019-05-20 20:05:01

Avenida Praia de Belas tem bloqueio e desvio para obra do Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre prosseguirá nesta terça-feira (21) o conserto de uma rede de esgoto cloacal na avenida Praia de Belas nº 156. Conforme a prefeitura, o serviço é complexo e demorado, pois a canalização é antiga, da década de 1960, com diâmetro externo de 1m70cm que necessita de grande escavação e interdição total da via. O conserto se estenderá até o final desta semana. Por este motivo, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará o bloqueio total da avenida.

A partir das 9h desta terça, haverá bloqueio total na Praia de Belas, entre a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e a rua da República, em frente à praça Isabel, a Católica. Agentes da EPTC irão orientar motoristas e auxiliar na fluidez do trânsito na região a partir das 7h.

As paradas de ônibus do trecho serão desativadas temporariamente e os coletivos e lotações das linhas oriundas da zona Sul em direção ao Centro serão desviadas pela Aureliano de Figueiredo Pinto em direção à Rótula das Cuias, Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Lima e Silva e Fernando Machado, para chegar à Borges de Medeiros. Os motoristas que se deslocam para o Centro pela Praia de Belas podem optar por acessar a avenida Ipiranga e seguir via Edvaldo Pereira Paiva, para evitar o trecho em obras.