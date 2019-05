Polícias cariocas mataram 558 pessoas de janeiro a abril

11

684897

2019-05-20 16:54:49

Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro apresentou, em abril, um aumento de 23% nos indicadores de mortes por intervenção de agente do Estado, se comparado ao mesmo mês de 2018: foram 124 registros. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado, as mortes por intervenção de agente público vêm caindo mês a mês desde o começo do ano, mas, ainda assim, seguem altas. Em janeiro foram 160 mortes, em fevereiro, 145, e em março, 129 mortes, totalizando 558 pessoas mortas pelas forças policiais nos quatro primeiros meses do ano - 4,65 mortes por dia.

Ainda de acordo com o ISP, nos quatro primeiros meses de 2019, as polícias Civil e Militar apreenderam 2.904 armas no Rio de Janeiro, o que significa menos 24 armas de fogo nas ruas por dia. O ISP destacou ainda a apreensão de 241 fuzis, sendo dois fuzis tirados das mãos dos criminosos por dia este ano. "Quando consideramos o acumulado dos quatro primeiros meses, as apreensões de fuzis de 2019 foram as maiores dos últimos 12 anos", informou o instituto.