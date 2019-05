Porto Alegre vacina 351 mil pessoas contra a gripe

11

Nesta sexta-feira 917), o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Sipni) anunciou que a cidade de Porto Alegre imunizou 351.750 pessoas contra o vírus da gripe. O número de doses nos grupos e em pacientes com doenças crônicas é de 347.237, que corresponde a 56,4% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de vacinar 90% da população dos grupos prioritários de risco.

“A vacina precisa de pelo menos 15 dias para proteger o organismo, por isso é importante que as pessoas sejam imunizadas no período da campanha, pois quando o inverno chegar, a proteção estará garantida”, destaca a enfermeira chefe do Núcleo de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Renata Capponi.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde da SMS de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. A campanha se encerra no dia 31 de maio. “Após o final da campanha, somente gestantes e crianças que têm prescrição para a segunda dose terão o imunobiológico à disposição no calendário vacinal de rotina”, explica Renata.