MEC diz que já empenhou 28,9% do orçamento das instituições federais

11

684380

2019-05-16 13:55:50

Folhapress

O MEC (Ministério da Educação) informou que já empenhou até agora, na média, 28,9% dos recursos discricionários (que não incluem salários) das instituições federais de ensino superior.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, recebeu na manhã desta quinta-feira (16) representantes dos reitores das universidades federais para falar sobre o tema. O encontro, que já estava agendado, ocorre após manifestações em todo país contra cortes na educação.

O empenho representa um compromisso do executivo para o pagamento, embora ainda falte a execução.

As universidades federais sofreram um bloqueio de 30% dos recursos discricionários referentes ao previsto para o ano todo. A equipe do MEC afirma que o impacto para as universidades não será grande neste semestre, uma vez que há o indicativo de se empenhar 40% até o meio do ano.

O secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel, disse que casos particulares serão analisados. "Quando alguém precisa de um adicional é só vir aqui. Isso é meramente operacional, sempre foi assim", disse ele.

Caso não seja revertido, o corte, que soma R$ 2 bilhões nas universidades federais, terá impacto maior no segundo semestre. O governo tem insistido que, se a reforma da Previdência for aprovada, a economia pode melhorar, e os bloqueios serão revertidos.