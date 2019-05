Rio Grande do Sul tem queda de 25,9% nos homicídios em 2019

11

2019-05-13 20:09:00

Números de crimes violentos tiveram redução no Rio Grande do Sul

Os números da violência no Rio Grande do Sul ainda são altos, mas uma significativa redução em 2019 em relação ao ano passado aponta para um cenário de segurança um pouco maior para os gaúchos. Conforme dados divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-RS), no primeiro semestre do ano, 661 pessoas morreram vítimas de homicídios dolosos no Estado – uma média de 5,5 assassinatos por dia. A estatística ainda é muito ruim, mas, comparada aos 893 gaúchos que perderam a vida no mesmo período do ano passado, significa uma redução de 25,98% no total de mortes.

O levantamento registra queda nos principais indicadores de violência em território gaúcho (ver tabela). Outros números discriminados também tiveram redução. De Janeiro a abril deste ano, ocorreram 37 furtos e roubos a banco no Rio Grande do Sul, contra 48 no primeiro quadrimestre de 2018 – uma diminuição de 22,92%. No que diz respeito às ocorrências no transporte coletivo, a queda foi de 25,94% (1.041 em 2018 e 771 em 2019).

O balanço de Porto Alegre acompanha a tendência estadual. De janeiro a abril deste ano, houve queda de 45,2% no total de vítimas fatais de homicídio – 126 ante 230. No caso de latrocínios, a redução na Capital foi ainda mais acentuada – 8 casos no primeiro quadrimestre de 2018 e apenas dois no mesmo período deste ano – redução de 75%.

Na Capital, a redução dos roubos de veículos do início do ano até o fim de abril chegou a 41%. No período, também caíram em Porto Alegre os furtos de veículos (-4,9%), os furtos (-9,7%), os roubos (-9,4%) e os ataques a comércios (-26,3%). Houve alta nos furtos a banco, que passaram de dois para sete casos, e nos roubos a banco, de três para quatro ocorrências.

A SSP-RS também aponta uma queda no total de estupros cometidos neste ano em comparação com o ano passado. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram registrados 472 casos (média de 3,93 por dia) no Rio grande do Sul. No ano passado, haviam sido 709 casos no período (média de 5,90 por dia). A redução de casos de um ano para o outro chega a 33,4%. Em relação aos feminicídios, a redução de 2018 para 2019 foi de 24,14% - 22 casos em 2019 frente a 29, em 2018.