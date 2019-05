Tesourinha terá almoço gratuito como alternativa a Restaurante Popular

11

2019-05-13 03:00:00

Com fim do contrato com a empresa que fazia as refeições e o consequente fechamento do Restaurante Popular na última quinta-feira, a população de rua da Capital ficou sem o serviço na sexta-feira e no sábado. Hoje, contudo, a situação já estará normalizada, com o almoço sendo oferecido gratuitamente a partir das 11h30min em uma carreta cozinha-lavanderia, estacionada no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre.

O cadastro para acesso à alimentação deverá ser feito diretamente no veículo, a partir das 9h30min, com equipes de assistência social da prefeitura. A carreta foi cedida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) e conta com uma cozinha e uma lavanderia, ambas industriais, além de voluntários. A prefeitura, por sua vez, entrou com os insumos e as equipes de segurança alimentar e nutrição. As refeições serão servidas em uma sala, com mesas e cadeiras, dentro do Tesourinha, com capacidade para 74 pessoas por vez.

A prefeitura realizará um chamamento por meio de edital público para que Organizações da Sociedade Civil (OSCs) prestem um novo formato de atendimento no Restaurante Popular, que será feito em cinco regiões de maior vulnerabilidade da cidade. Além de refeições, o município ofertará capacitação para o trabalho, alternativas de moradia e passagens de volta para as cidades de origem àqueles que tiverem interesse.