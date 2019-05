Capital lança licitação para recuperação de 17 quilômetros de vias

11

2019-05-10

A prefeitura da Capital anunciou nesta sexta-feira (10) o lançamento de uma licitação para contratação de empresa que vai realizar o trabalho de recuperação de 17,1 quilômetros de pavimento na cidade. A licitação, na modalidade concorrência internacional, foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) em edição extra na quinta-feira (09).

As obras dos lotes 1 e 2 do Plano de Requalificação de Vias serão realizadas com investimentos de R$ 25,6 milhões oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina - Corporação Andina de Fomento (CAF). “O programa vai permitir a qualificação de um grupo de ruas e avenidas de alta circulação”, destaca Juliana Castro, titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, pasta responsável pela gestão do financiamento. O recebimento dos envelopes e a abertura da habilitação dos concorrentes ocorrem no dia 12 de junho, às 14h30min, na Superintendência de Licitações e Contratos (rua Siqueira Campos, 1300, 3º andar, sala 301).

No total, serão recuperados 17.152 metros de vias. No lote 1, serão contemplados trechos das avenidas Ipiranga, Nilo Peçanha, Protásio Alves e Antônio de Carvalho. O lote 2 inclui trechos das avenidas Bernardino Silveira Amorim, Bento Gonçalves e da estrada João de Oliveira Remião. Os trabalhos no lote 1 têm duração prevista de 12 meses, e do lote 2, de 10 meses, após a assinatura do contrato.

A requalificação estrutural abrange uma ou mais camadas do pavimento (sub-base, base e revestimento). “É uma ação inédita da prefeitura. Hoje, temos em torno de 1,2 mil quilômetros de malha viária asfaltada, sendo que 85% dela já ultrapassou sua vida útil. Esse é um projeto de estruturação”, ressalta o secretário municipal adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), Marcelo Gazen. O secretário destaca que o modelo de serviço que será realizado tem uma vida útil de cerca de 30 anos – três vezes maior do que o trabalho normalmente realizado.

De acordo com a Smim, os projetos foram elaborados levando em conta as peculiaridades de cada rua. Em algumas vias e trechos é necessário apenas substituir o revestimento asfáltico existente. Outros requerem reconstrução da estrutura do pavimento (base, sub-base e revestimento) em pontos localizados. E, em alguns casos, onde a estrutura existente está mais deficiente para o tráfego atual e futuro, a extensão de reconstrução é maior. Nos trechos do lote 1, além dos serviços de recuperação do pavimento asfáltico, drenagem e sinalização viária, será executado pavimento rígido (placas de concreto) nas paradas de ônibus.

Os projetos também incluem melhorias na sinalização definitiva e implantação de rampas de acessibilidade. Alguns trechos terão pontos com alargamentos e execução de ilhas para travessias seguras de pedestres.