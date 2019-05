11

683546

2019-05-10 16:27:04

17ª edição do Ufrgs Portas Abertas acontece no dia 18 de maio

Acontece no próximo sábado (18) a 17ª edição do Ufrgs Portas Abertas, dia em que a universidade recebe visitantes e realiza diversas ações que ajudam estudantes interessados em ingressar na instituição a vivenciar um primeiro contato com as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas.

Neste ano, o número de atividades ofertadas deve bater um recorde: são 1.271, maior total desde a primeira edição do evento, em 2003. Em 2018, foram oferecidas 1.095 atividades; em 2017, 957. O evento é totalmente gratuito e ocorrerá das 8h às 14h, envolvendo todas as unidades acadêmicas da Ufrgs.

O Portas Abertas também pode ajudar na tomada de decisões sobre os rumos profissionais para os vestibulandos. Atividades de todas as áreas do conhecimento estão disponíveis para visitação de maneira gratuita durante o evento.

Grupos escolares têm até esta terça-feira (14) para realizarem as inscrições dos alunos que desejarem comparecer ao Portas Abertas. O agendamento pode ser realizado diretamente no site https://www.ufrgs.br/portasabertas/ . Visitantes individuais, que não venham junto a alguma instituição de ensino, não precisam realizar inscrição prévia para participar das atividades.

Escolas de todo o Rio Grande do Sul são esperadas no evento, cuja expectativa de público para este ano é de 12 mil pessoas.