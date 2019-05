Reitores e deputados gaúchos pedem mobilização contra corte de verbas

11

Reitores e pró-reitores se reuniram com deputados para buscar solução política para cortes LEANDRO MOLINA/ALRS/DIVULGAÇÃO/JC

Reitores e pró-reitores de sete universidades e três institutos federais gaúchos foram recebidos, no final da tarde desta quinta-feira (9), pela presidência da Assembleia Legislativa, em reunião para buscar soluções políticas para a crise gerada nas instituições educacionais em razão do corte no orçamento anunciado recentemente pelo governo de Jair Bolsonaro.

Em nota divulgada pelo Legislativo gaúcho, os deputados e dirigentes educacionais convocaram autoridades, comunidade acadêmica e sociedade em geral para uma agenda de mobilização contra os cortes - que chegam a 30% das verbas destinadas para instituições de ensino superior. Apenas no Estado, o corte passaria de R$ 190 milhões.

O deputado Edegar Pretto (PT), que intermediou a reunião de reitores com a presidência da Assembleia, propõe que o Legislativo reedite a mobilização estadual dos poderes e comunidade acadêmica, feita por ele em 2017 na presidência da Casa a partir do pedido de reitores.

"Vamos fazer a nossa parte. A Assembleia não pode cruzar os braços e aceitar passivamente um corte que inviabiliza a Educação, com grande risco das instituições públicas fecharem as portas", afirmou o parlamentar em nota da AL.

O presidente Luís Augusto Lara (PTB) colocou o Parlamento gaúcho à disposição. “A Assembleia Legislativa é uma trincheira dessa luta”, resumiu.

Os reitores também pediram intermediação da Assembleia para se reunir com o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e cobrar apoio do governo à causa.