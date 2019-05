Restaurante Popular de Porto Alegre fecha as portas

11

2019-05-09 20:23:06

O Restaurante Popular de Porto Alegre fechou as portas nesta quinta-feira (9). O local que, funcionava desde 2016, servia cerca de 500 refeições por dia pelo preço de R$ 1. Localizado na Rua Santo Antônio, no bairro Floresta, atendia em sua maioria, moradores de rua e pessoas em demais situações de vulnerabilidade social. O motivo alegado pelo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (Smdse) é o fim do contrato entre a prefeitura e a empresa Mix Refeições Corporativas.

De acordo com a titular da pasta, Comandante Nádia Gerhard, o contrato já havia sido prorrogado e não havia como realizar novo aditamento. Para evitar a abertura de nova licitação, a Secretaria optou por solução "mais ágil" e que "abranja mais pessoas", segundo Nádia.

"Queremos que restaurante popular sirva de embrião para projetos que qualifiquem essas pessoas, não só dando prato de comida" aponta a secretaria, que citou o projeto Moradia Primeiro, que disponibiliza moradia a pessoas em situação de rua, como modelo de projeto. "Não queremos que a pessoa dependa a vida toda da prefeitura para ganhar um prato de comida. Não quero um assistencialismo barato", completou Nádia.

A reestruturação do sistema será feita a partir da implementação de locais, espalhados pelas cinco regiões da cidade, onde o almoço será servido gratuitamente para moradores de rua e pessoas que não tenham condições de pagar pela alimentação, desde que estejam cadastrados na prefeitura - recentemente servidores do município cadastraram os frequentadores do Restaurante Popular.

A prefeitura deve lançar um edital para contratação dos restaurantes. A expectativa de Nádia é que em até 60 dias os contratos de parceria com as OSCs estejam assinados. Até lá, a Smdse oferecerá alimentação em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos (Adra), para os moradores de rua cadastrados no Restaurante Popular - cerca de 150. Os alimentos serão obtidos através de doações.