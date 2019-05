11

2019-05-09 10:48:00

Noite dos Museus abre as portas de 15 espaços culturais de Porto Alegre

A Noite dos Museus já se tornou evento tradicional para os porto-alegrenses. A edição de 2019, marcada para o dia 18 de maio, deve ser a maior até agora e abre as portas de 15 espaços culturais da Capital, com mais de 60 apresentações de música, teatro, dança e literatura. O público poderá circular livremente pelas instituições, das 19h à 1h, para conferir as atrações.

As apresentações são gratuitas e tem classificação livre. Os artistas devem apresentar versões reduzidas de seus shows para abranger toda a programação. Intervenções culturais e bate-papos também estão previstos nesta edição.

Serão contemplados os bairros Centro Histórico, Independência, Bom Fim, Santana, Cidade Baixa e Cristal. Mais informações sobre o evento podem ser conferidas aqui

Confira abaixo a programação:

Museu da Brigada Militar (Rua dos Andradas, 498 – Centro)

19h15 – Banda da Brigada Militar (música instrumental)

20h45 – Luciano Maia (acordeon)

22h15 – Mathias 7 Cordas (choros, sambas e valsas)

23h30 – 50 Tons de Blues (música)

Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo (Rua dos Andradas, 1223 – Centro Histórico)

19h45 – Manchas Urbanas (apresentação de dança)

20h – Oly Jr. (violonista)

21h15 – Com Frequência, de Carina Levitan (sons experimentais)

22h30 – Kiai Grupo (música instrumental)

23h30 – Bibiana Petek & Quarteto (música brasileira)

Museu de Arte Contemporânea – Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro)

20h – Conjunto musical La Digna Rabia (música latino-americana)

21h30 – Maracatu Trovão (cortejo)

22h15 – Ortácio, Borghetti, Salazar e Poty (música)

23h30 – Rafa 16 & Caco Velho Quinteto (samba)

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Rua dos Andradas, 959 – Centro Histórico)

19h30 – Erick Endres (música)

21h – Grupo Pituna (música instrumental)

21h37 – Maracatu Trovão (cortejo)

22h30 – Trabalhos Espaciais Manuais (música instrumental)

23h45 – Arthur de Faria (música)

Museu de Arte do Rio Grande do Sul – MARGS (Praça da Alfândega – Centro Histórico)

20h – Especial Slam Peleia (campeonato de poesia falada)

21h30 – Érico Moura (violão)

22h45 – Mulheragem (espetáculo teatral)

23h45 – Mathias 7 Cordas (choros, sambas e valsas)

Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega – Centro Histórico)

19h45 – Aluisio Rockembach (música)

21h – Los 3 Plantados (música)

22h30 – Gruvorama (música instrumental)

23h45 – Calote (ritmos brasileiros)

Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 – Centro)

19h15 – Manchas Urbanas (apresentação de dança)

19h45 – Mulheragem (espetáculo teatral)

21h15 – Clarissa Ferreira (música)

23h30 – Dunia Elias – Choro Pampeano (piano e voz)

23h45 – Andrea Perrone e Thaís Nascimento (duo de violões)

Museu Júlio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1205 – Centro)

19h30 – Manchas Urbanas (apresentação de dança)

19h45 – Ortácio, Borghetti, Salazar & Poty (música)

21h – 50 Tons de Blues (espetáculo musical)

22h15 – Saldana (música)

23h45 – Uma noite para criar, um dia para dançar – Geda Cia de Dança (espetáculo de dança)

Museu do Centro Histórico Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75 – Independência)

19h30 – Felipe Azevedo & Angelo Primon – Uma Noite Balaio de Cordas (concerto musical)

20h45 – Lembranças do Lago Dourado (trecho de espetáculo teatral seguido de bate-papo sobre a terceira idade com Zoravia Bettiol e a diretora Nora Prado)

22h15 – Mainô Canto e Tambor (grupo de percussão)

23h45 – Dunia Elias – Choro Pampeano (piano e voz)

Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 112 – Independência)

19h45 – Karmã (música instrumental)

21h – Erick Endres (música)

22h15 – Madblush (música pop)

23h30 – Le Batilli (música)

Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 – Bom Fim)

19h45 – Daya Moraes (música)

22h15 – Frank Jorge (música)

23h30 – Solon Fishbone (blues)

Planetário (Av. Ipiranga, 2000 – Santana)

19h15 – Gran Fuleiro Circus (espetáculo infantil circense)

20h45 – Duca Leindecker (música)

22h15 – Daniel Debiagi (música)

23h30 – Saldana (música)

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa)

19h15 – Tóin: Dança para Bebês (espetáculo e oficina para a primeira infância)

20h30 – Mainô Canto e Tambor (grupo de percussão)

22h – AfroEntes (música)

23h – Valéria (música popular brasleira)

Praça da Alfândega (Centro)

19h15 – As Batucas – Orquestra Feminina de Bateria e Percussão

20h – Manchas Urbanas (apresentação de dança)

21h – Samba e Amor (música brasileira)

21h45 – Maracatu Trovão (cortejo)

23h – Gelpi (música)

Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2000 – Cristal)

A Fundação Iberê Camargo não autorizou a divulgação da programação no local