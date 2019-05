Pouco mais da metade do público-alvo já foi vacinado contra a gripe Estado

11

2019-05-08 18:48:07

Faltando três semanas para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, pouco mais da metade dos gaúchos que fazem parte dos grupos prioritários já foi imunizada. O percentual de 51,5% totaliza 1,9 milhão de pessoas. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (08) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Em 29 dias de campanha, a região das Missões conta com a maior cobertura vacinal, onde 62% das pessoas já se protegeram do vírus. A campanha de vacinação vai até o dia 31 deste mês. Ao todo, mais de 3,8 milhões de pessoas no Estado fazem parte do público-alvo.

Dos 79 municípios das Missões, os melhores números estão entre as 22 que compõem a 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem sede em Santa Rosa, com 65% de cobertura. A Secretaria da Saúde divide o Estado em 19 coordenadorias, sendo que 16 delas estão com, ao menos, 50% de cobertura. Só estão abaixo da marca as cidades que fazem parte das coordenadorias com sede em Porto Alegre, Pelotas e Santa Cruz do Sul.

Alguns municípios já alcançaram - ou superaram - a meta de 90% de cobertura. É o caso de São José do Inhacorá (cuja cobertura chega a 191,16% - ou seja, pessoas fora dos grupos prioritários também foram imunizadas), Taquaruçu do Sul (154,55%), Santa Tereza (91,62%) e Candiota (90,97%), que apresentam os maiores percentuais de cobertura dos grupos.

Desses quatro, Candiota é o único com população a ser vacinada acima das 3 mil pessoas. Na fatia de cidades com mais de 15 mil pessoas nos grupos prioritários, Taquara é a primeira já acima dos 80% de cobertura. Nas cidades com mais de 50 mil pessoas como alvo, Gravataí é a com melhor registro, chegando a 56 mil doses já aplicadas e 72% de cobertura.

Se pretende atingir a meta até o fim da campanha, Porto Alegre terá de correr contra o tempo. A Capital tem até esta quarta-feira apenas 37,09% de cobertura – um total de 255.900 pessoas se imunizaram, sendo que o público alvo abrange 689.985 porto-alegrenses. Os dados de Porto Alegre apresentados pela SES divergem daqueles apresentados pela prefeitura na terça-feira (07). Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a Capital já havia atingido 41% do público alvo. A diferença se dá em razão de uma diferença no público prioritário estimado: a prefeitura trabalha com 252.726, enquanto o governo do Estado com 255.900.

As três cidades gaúchas com menor cobertura são, respectivamente, São José do Norte (4,54%), Candelária (14,77%) e Santa Vitória do Palmar (19,83%). A lista completa com todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul pode ser acessada pelo link https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos//vacina-gripe-cobertura-municipios.pdf

Grupos prioritários para vacinação

- Crianças (maiores de seis meses e menores de seis anos)

- Gestantes (em qualquer período de gestação)

- Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

- Trabalhador da saúde

- Pessoas com 60 anos ou mais

- Professores

- Policiais, bombeiros e militares

- Doentes crônicos (doenças crônicas respiratórias, cardíacas, renais, neurológicas ou hepáticas, diabetes, imunossupressão, obesidade, transplantados ou pessoas com trissomias)