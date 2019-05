Associação de lojistas do Mercado Público elege nova direção

11

683172

2019-05-09 03:00:00

A Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) elegeu ontem, em assembleia, uma nova diretoria para o biênio 2019-2021. A nova presidente será Adriana Kauer, marcando a primeira vez desde a fundação da entidade, em 1969, que a Ascomepc é dirigida por uma mulher. Na gestão anterior, ela vinha atuando como 1ª secretária da entidade. Sérgio Lourenço e Gabriel Cunha foram eleitos como vices.

Uma das prioridades da nova gestão, segundo Adriana, é concretizar a reabertura do segundo pavimento do Mercado, que encontra-se fechado ao público desde o incêndio ocorrido em 2013. Após a aprovação do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) pelo Corpo de Bombeiros, ainda são necessários ajustes na parte elétrica, além de melhorias no elevador e nas escadas rolantes. A ideia é que, além das lojas que funcionavam no pavimento quando do incêndio, uma agência do Banrisul volte a operar no Mercado.