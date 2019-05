Capital apresenta projetos de mobilidade para avaliação da Caixa

11

2019-05-07

Dois projetos de mobilidade urbana da prefeitura de Porto Alegre, submetidos à apreciação do Ministério do Desenvolvimento Regional para o Programa Avançar Cidades – Mobilidade, foram aceitos para tramitar pelo ministério e serão submetidos à apreciação da Caixa Econômica Federal para obtenção de financiamento.

O primeiro projeto, de quase R$ 5,9 milhões - financiamento de R$ 5,6 milhões com contrapartida estimada em R$ 297,7 mil -, trata da implantação de ciclovias complementares à rede existente na Capital. Atualmente, Porto Alegre conta com cerca de 48 quilômetros de ciclovia. A realização de pesquisa das matrizes de viagem e do padrão de deslocamentos no município prevê financiamento de R$ 3,8 milhões e de R$ 200 mil de contrapartida e consta no segundo projeto. As proposições seguem agora para exame na Caixa.

Segundo o ministério, outras cartas-consulta submetidas à apreciação devem ter uma resposta até o final deste mês. Entre elas, estão a que prevê a elaboração de levantamento hidrográfico, de sinalização náutica para hidrovia e de projeto executivo para estrutura de atracação e estação hidroviária. Além disso, também serão examinadas a obtenção de recursos para a construção de uma via na margem esquerda do arroio Cavalhada, entre as avenidas Icaraí e Diário de Notícias.