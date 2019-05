Dia D de vacinação aplica 55 mil doses em Porto Alegre

11

682876

2019-05-07 16:39:00

Um total de 55 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe em Porto Alegre no último sábado (4), quando foi realizado o Dia D de vacinação. Os dados foram divulgados pelo Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (Sipni) nesta terça-feira (7).

Nos grupos prioritários, foram 36 mil doses e entre as pessoas com doenças crônicas (comorbidades), 19 mil doses. Os números significaram o dobro de doses realizadas no Dia D de 2018, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Com o resultado do Dia D, o total de doses administradas durante a campanha nacional alcança 252.726 (197.030 nos grupos prioritários e 55.696 no grupo de pessoas com comorbidades). Este número total corresponde a 41% do público estimado pelo Ministério da Saúde a ser vacinado em Porto Alegre, que é de cerca de 615 mil pessoas.

Os números estão sujeitos a revisão até o final da campanha, em 31 de maio, data final da campanha nacional de vacinação contra o influenza.

Em Porto Alegre, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira. O horário varia conforme o local: unidades de saúde atendem das 8h às 17h; a Clínica da Família, na Restinga, das 8h às 20h; e a US Rubem Berta, no bairro Ruben Berta, na zona Norte, das 7h às 22h. As quatro unidades de saúde com horário estendido (São Carlos, Ramos, Tristeza e Modelo) atendem das 8h às 22h.