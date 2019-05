Jornalista Gianni Carta morre em Paris, vítima de câncer, aos 55 anos

11

682777

2019-05-07 03:00:00

O jornalista e cientista político Gianni Carta, de 55 anos, morreu no domingo, em Paris, vítima de um câncer nas vias biliares. Gianni foi correspondente internacional na Europa e nos Estados Unidos, colaborando para publicações como a revista Carta Capital, onde também exerceu funções de direção, além de veículos estrangeiros, como The Guardian, BBC, CBS e Deutsche Welle. Ele era filho do jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital.

Gianni Carta se formou em ciências políticas pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (Ucla), com pós-graduação em relações internacionais pela Universidade de Boston (BU) e pelo Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques (Ceds), da École des Hautes Études Internationales de Paris. Durante a adolescência, foi tenista nos Estados Unidos. O jornalista era casado e morava na cidade francesa de Montreuil.

Foi autor de livros como Garibaldi na América do Sul - O Mito do Gaúcho, O Tênis no Brasil - De Maria Esther Bueno a Gustavo Kuerten (com Roberto Marcher) e O Desafio de Lula (com o pai, Mino Carta).

Nas redes sociais, jornalistas e políticos lamentaram a morte de Gianni. "Perdemos um grande jornalista. Profissional completo, culto, correspondente em vários países e autor de livros importantes. Gianni Carta, da estirpe dos Carta (só isso já diz tudo ...), morreu cedo, no auge da carreira. Não imagino o sofrimento do pai, Mino, e de toda a família", escreveu no Twitter o jornalista Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes.

O PT divulgou uma nota de pesar em seu site. "Neste momento de dor, o PT se solidariza com amigos, familiares e colegas e lamenta a passagem de Gianni Carta", diz trecho do texto. O jornalista estava no ônibus atingido por disparos durante a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Região Sul do País, em abril do ano passado.