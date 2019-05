Capital tem 41 novos casos de dengue em uma semana

11

O novo balanço da prefeitura de Porto Alegre contabilizando os casos de dengue aponta 171 ocorrências da doença na Capital em 2019, sendo 162 contraídos dentro da cidade. Os números divulgados nesta segunda-feira (06) representam um aumento de 41 casos em relação ao boletim anterior, divulgado no dia 29 de abril.

Os dados atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis, mostram ainda que há outras 79 notificações aguardando resultado de exames laboratoriais. Dos 162 casos autóctones, 159 são da Zona Norte da cidade. Desses, 140 foram confirmados no bairro Santa Rosa de Lima; dez no Jardim Floresta; seis no Jardim Lindoia; um caso no Cristo Redentor; um no Sarandi e um no Rubem Berta. Na região central da cidade, há três casos no bairro Floresta.

Conforme o médico veterinário Luiz Felippe Kunz Júnior, desde março, 44 ações de pulverização de inseticida foram feitas, sendo 40 bloqueios no bairro Santa Rosa de Lima, com 5.177 imóveis abrangidos. Jardim Floresta e Jardim Lindoia somam três ações, com 394 imóveis. No bairro Floresta, foi feito um bloqueio, com 62 imóveis abrangidos.

O balanço desta segunda-feira também inclui dados sobre denúncias de focos de mosquito Aedes aegypti e fiscalização ambiental. A Equipe de Fiscalização Ambiental da secretaria já recebeu, via serviço 156, um total de 546 denúncias.

Além disso, já foram realizados 1.045 fiscalizações e orientações a comunidades, das quais 721 no bairro Santa Rosa de Lima. Na terça-feira (07), a SMS voltará ao bairro para aplicar inseticida, a partir das 9h30min. O local da ação ainda será definido.