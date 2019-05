Hospital Moinhos de Vento amplia atendimento pediátrico em 40%

11

682341

2019-05-03 14:55:00

Isabella Sander

O Hospital Moinhos de Vento (HMV) abre na segunda-feira (6) a sua nova Emergência Pediátrica, que permitirá a ampliação de 70 para 120 atendimentos diários. O número de leitos não é maior do que antes – o aumento da capacidade ocorrerá em virtude da mudança do serviço para um espaço integrado, com equipamentos e equipe própria e onde não haverá necessidade de deslocamento dos pacientes para outras partes do hospital.

O novo espaço tem acesso mais fácil do que o anterior. Até domingo, ficará onde já era, localizado no oitavo andar do prédio. A partir de segunda-feira, ficará no térreo, com entrada pela rua Ramiro Barcelos. Crianças em situação mais grave serão levadas pela ambulância ou por transporte particular diretamente para a entrada da sala vermelha da emergência, sendo encaminhadas na hora para cirurgias e intervenções necessárias.

O espaço dispõe de 20 leitos, sendo dez para observação e dez para medicação. Outras duas salas recebem atendimentos de urgência. Todos os espaços foram decorados com motivos infantis, com os personagens Pedrinho, Minako e Thiago, da Turma do Moinhos. Cada turno terá uma equipe de quatro médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem, todos especializados em pediatria, além da equipe administrativa. O investimento de R$ 12 milhões teve o apoio filantrópico dos empresários João, Ricardo e Rodrigo Vontobel e, por isso, o serviço receber o nome de Elone Schneider Vontobel, esposa de João e mãe de Ricardo e Rodrigo.

O foco será nos tratamentos de doenças respiratórias, oncologia e hematologia, os quais o Moinhos recebe maior demanda. Segundo o superintendente executivo do hospital, Mohamed Parrini, a pediatria tem sido pouco prestigiada nos últimos anos, havendo fechamento de serviços em outras instituições no Estado, devido ao seu alto custo de funcionamento. “Percebemos um aumento significativo na demanda que recebemos, o que gerou alguns constrangimentos, como demora em atendimentos. Agora, o problema está sanado com a inauguração da, talvez, maior e melhor emergência pediátrica do País”, afirma.

Entre os equipamentos adquiridos, está o Tomógrafo 256 de Dupla Fonte, produzido especificamente para ser usado em crianças, pois emite menos radiação e registra a imagem em uma fração de segundo, o que permite uma imagem clara sem a necessidade de aplicar anestesia na criança. “O tomógrafo é um bom exemplo da agilidade que ganharemos, porque a primeira etapa, de dar anestesia, será cortada”, enfatiza o chefe do serviço de pediatria, João Mafalda Krauzer.

Para o superintendente médico do Moinhos, Luiz Antonio Nasi, o investimento na pediatria dá conta da responsabilidade da especialidade de entregar um adulto saudável para o mundo. “Ants, o desafio era reduzir a mortalidade infantil, mas, agora, o trabalho é muito na área da prevenção, por meio de campanhas contra a obesidade, por exemplo”, avalia.

Nasi reconhece que, antigamente, o hospital não possuía uma pediatria tão relevante no cenário gaúcho, mas que nos últimos anos tem sido elaborado um modelo de especialização que abrange não só o atendimento básico em pediatria, mas também crianças com problemas mais graves de saúde. Para tanto, além dos pediatras disponíveis presencialmente no estabelecimento, haverá também especialistas em áreas como neurologia, neurocirurgia, cardiologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, pneumologia e gastroenterologia estarão sempre à disposição para consultorias por telefone e para irem, quando for preciso, ao Moinhos realizar procedimentos mais específicos.