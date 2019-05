Porto Alegre terá 83 locais para vacinação contra a gripe

11

682270

2019-05-02 19:14:00

No próximo sábado (4), das 8h às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre abrirá 83 locais para vacinação contra a gripe. A campanha marca o dia nacional de mobilização de vacinação. Para facilitar o acesso aos locais de imunização, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que haverá passe livre nos ônibus.

Serão imunizadas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. São elas: puérperas (até 45 dias depois do parto), pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, trabalhadores da saúde (rede pública e privada), gestantes em qualquer período da gravidez (não precisa comprovação), professores, pacientes crônicos, funcionários do sistema prisional, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das forças armadas.

A estimativa da SMS é que recebam a dose cerca de 615 mil pessoal.

“Após a administração, a vacina precisa de uns 15 dias para proteger o organismo, por isso, quanto mais cedo as pessoas forem vacinadas, mais cedo estarão protegidas”, ressalta o titular da SMS.

Unidades de saúde que atenderão no Dia D

Região Centro

Modelo

Santa Cecília

Região Glória/Cruzeiro/Cristal

Cruzeiro do Sul

Divisa

Glória

Primeiro de Maio

Rincão

Santa Tereza

São Gabriel

Tronco

Vila Cruzeiro

Vila dos Comerciários

Região Leste/Nordeste

Barão de Bagé

Bom Jesus

Centro de Extensão Universitária Vila Fátima

Chácara da Fumaça

Coinma

Divina Providência

Jardim da Fapa

Milta Rodrigues

Morro Santana

Tijuca

Timbaúva

Vila Jardim

Vila Sesc

Região Norte/Eixo Baltazar

Asa Branca

Assis Brasil

Beco dos Coqueiros

Costa e Silva

Domênico Feoli

Esperança Cordeiro

Jardim Leopoldina

Jenor Jarros

Nossa Senhora Aparecida

Nova Brasília

Nova Gleba

Parque dos Maias

Passo das Pedras 1

Planalto

Ramos

Rubem Berta

Santa Maria

Santa Rosa

Santíssima Trindade

Santo Agostinho

São Cristóvão

Vila Elizabeth

Região Noroeste/Humaitá/Ilhas

Conceição

Diretor Pestana

Farrapos

Floresta

IAPI

Ilha dos Marinheiros

Jardim Itu

Navegantes

Nazaré

Vila Ipiranga

Região Partenon/Lomba do Pinheiro

Bananeiras

Lomba do Pinheiro

Mapa

Maria da Conceição - Marcelo Martins

Panorama

Santo Alfredo

São Carlos

Vila Vargas

Região Restinga/Extremo-Sul

Belém Novo

Clínica da Família

Lami

Macedônia

Núcleo Esperança

Paulo Viaro

Ponta Grossa

Restinga

Região Sul/Centro Sul

Beco do Adelar

Camaquã

Campo Novo

Guarujá

Jardim das Palmeiras

Monte Cristo

Moradas da Hípica

Nonoai

Tristeza