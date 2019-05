Empreendedores promovem maratona de atividades no 4º Distrito em Porto Alegre

11

682219

2019-05-02 18:16:28

Reunião dos participantes do Distrito C, formado por artistas e pequenos e médios empreendedores de Economia Criativa Star Produtora/Divulgação/JC

Celebrando a arte, a cultura, o empreendedorismo e a gastronomia do Distrito Criativo de Porto Alegre, que abrange os bairros Floresta, São Geraldo e áreas do Moinhos de Vento e Independência, o DIA C 2019 acontece no próximo sábado (4) na Capital, a partir das 9h30min. Serão mais de 40 atividades culturais e gastronômicas diferentes, espalhadas por 20 locais diferentes no Distrito, somando 90 horas de programação.

A ação é promovida pela UrbsNova Porto Alegre – Barcelona, uma agência de design social e inovação, que trabalha com formas inovadoras de transformação de comunidades e territórios. Com a parceria de organizações públicas e privadas, o grupo busca, por meio da ocupação de espaços, valorizar a região da cidade, conhecida como 4º Distrito, através de shows, cursos, palestras, recitais, oficinas, ensaios, exposições, atividades de rua, bazar, live painting, brechó e ateliês abertos.

Entre as atrações, ocorrerá das 10h às 15h, a atividade do antiquário Naida Gomes Arte e Antiguidade – ‘Antiguidades na Calçada ao Som de Brahms’, na rua Câncio Gomes, 638. A Loja Garimpo (Câncio Gomes, 659,) fará venda na calçada de quadros, gravuras, painéis e esculturas das 9h30min às 12h. Outra atração prevista é a 'Exposição Hugo França', que ocorre na Galeria Bolsa de Arte (rua Visconde do Rio Branco, 365), das 10h às 14h.