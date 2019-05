Professores da rede estadual paralisam atividades contra o parcelamento de salários

11

2019-05-02

Escolas estaduais de diversas cidades do Rio Grande do Sul não abriram nesta quinta-feira (2). A paralisação ocorre em protesto ao parcelamento de salários pelo governo gaúcho e deve se repetir no primeiro dia útil de cada mês, até que sejam suspensos os parcelamentos da folha.

Em Porto Alegre, ao menos dez escolas estão sem aulas, entre elas o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, uma das maiores escolas públicas do Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande, Cachoeira do Sul, Santa Rosa, Cruz Alta, Erechim, Alegrete, Canoas e Pelotas são algumas das cidades que participam da mobilização.