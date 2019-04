Porto Alegre tem 104,6 mil pessoas vacinadas contra a gripe

11

681513

2019-04-27 17:58:00

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, que nas duas primeiras semanas da campanha de vacinação contra a gripe, 104.606 pessoas foram imunizadas. O dado inclui as doses aplicadas no grupo prioritário (87.428 pessoas), orientadas na meta do Ministério da Saúde, além dos funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças preexistentes. O levantamento foi realizado até a tarde de sexta-feira (27).

O grupo prioritário é composto por crianças de seis meses a seis anos de idade, gestantes, idosos, professores, indígenas, trabalhadores da saúde e pessoas com doenças preexistentes.

O Ministério da Saúde espera que até 614 mil pessoas sejam vacinadas na Capital. A aplicação das doses se estenderá até o dia 31 de maio. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, nas Unidades de Saúde, que funcionam das 8h às 17h.