Pesquisadores da UFSM encontram fóssil de Preguiça-Gigante em Caçapava do Sul

2019-04-26 20:03:00

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria publicaram um artigo no periódico científico britânico “Historical Biology” que apresenta a coleta de fósseis de uma preguiça-gigante, da espécie Lestodon armatus, em Caçapava do Sul.

Os fósseis incluem fragmentos do crânio, dentes, pós-crânio, costelas e vértebras. Eles foram coletados em um novo sítio fossilífero da região no ano de 2012.

Outras descobertas de preguiças-gigantes no Rio Grande do Sul se limitavam as espécies de Megatherium americanum e Eremotherium laurillardi.

O Lestodon armatus é um mamífero extinto pertencente ao gênero Milodonte, que viveu do território da América do Sul no período Pleistoceno – de 2,588 milhões a 11,7 mil anos atrás. As evidências indicam que o animal media aproximadamente 4,6 metros de comprimento e 2,59 toneladas. As provas sugerem que o Lestodon chegou a ser caçado por humanos há cerca de 30 mil anos.

O material ficará no Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia, do Departamento de Geociências da UFSM. O achado foi tema de pesquisa de mestrado de Dilson Vargas Peixoto, Cícero Schneider Colusso e Leonardo Kerber.

Ilustração do Lestodon armatus