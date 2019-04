Consultoria de programas de estágio começa operação em Porto Alegre em maio

11

Após 13 anos atuando na mediação de programas de estágios ou trainees entre empresas e estudantes, o Grupo Capacitare chegará a Porto Alegre a partir do próximo mês. A sede da empresa será na avenida Doutor Nilo Peçanha, 1221, sala 601, no bairro Petrópolis, e gerenciará oportunidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um evento de lançamento ocorrerá no dia 9 de maio, a partir das 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440).

A partir do evento de lançamento, o Grupo Capacitare - que já trabalha com parceiros como a Rede Ipiranga e a Michelin Brasil - pretende estreitar relações com as empresas de médio e grande porte locais, com foco especial no setor industrial, de acordo com a CEO da empresa de recursos humanos, Leyla Nascimento.

“Estamos com uma meta de, até dezembro de 2019, atingir mil vagas entre estágios e trainees para o Sul do país”, define a diretora.

O momento do lançamento também servirá para apresentar os desafios que os setores de recursos humanos enfrentam e as estratégias de trabalho do Grupo Capacitare, que além de realizar o acompanhamento da integração os estudantes dentro das organizações, oferece suporte às empresas, preparando líderes para receber os jovens estagiários e trainees.

Podem se candidatar para estágios alunos do Ensino Médio, técnico ou graduação que ainda estejam em curso e regularmente matriculados. Já os programas de trainees são voltados para pessoas já formadas, que tenham concluído sua graduação até dois anos. A partir do momento de recrutamento e seleção dos jovens, há etapas de aplicação de provas online e entrevistas.